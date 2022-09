Quatro quilómetros de congestionamento a iniciar a semana

Bom dia. O dia mal começou, mas a fila de trânsito que já se faz sentir na secção mais complicada da Via Rápida estende-se, neste momento, a cerca de 4 quilómetros.

Tudo devido a tráfego intenso, segundo a aplicação 'Info Vias', desde a zona da Cancela, no Caniço, no sentido Machico - Ribeira Brava é longa as duas filas de trânsito, como se pode observar no mapa do Google.

Ainda que sem sinais de mais do que o aglomerado de viaturas à procura de chegar ao Funchal, a verdade é que o trânsito lento torna-se exaustivo e extenuante, até para quem começa apenas o dia e a semana de trabalho.

As entradas da capital estão com forte procura, bem como toda a faixa da Cota 40, situações que nestas horas-de-ponta da manhã se tornam praticamente inevitáveis.

Tenha em atenção que está cair uma chuvinha miúda que dificulta a aderência dos pneus à estrada, podendo causar constrangimentos maiores. Conduza com precaução.