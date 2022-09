Jovem caiu de varanda em edifício das Irmãs Hospitaleiras

Uma jovem de 16 anos ficou ferida esta tarde ao cair de uma varanda do edifício das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, no Caminho da Penteada, Álamos, em São Roque.

Apesar da queda desamparada de altura estimada em cerca de cinco metros, a jovem, socorrida com queixas na zona lombar e nos membros inferiores, foi considerada ferido leve. Foi transportada às urgências do Hospital pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que receberam o pedido de socorro pelas 14h50.