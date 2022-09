Primeiro prémio do Euromilhões sai a apostador no estrangeiro

Um apostador fora de Portugal é o feliz contemplado com o primeiro prémio do sorteio desta sexta-feira do Euromilhões, no valor de 193.007.524,00 euros.

Foram também sorteados oito segundos prémios, no valor de cerca de 144 mil euros e sete terceiros prémios de 38 mil.

Para Portugal veio 'apenas' um quarto prémio no valor de 1.079,57 euros.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

No sorteio do Euromilhões da próxima terça-feira, dia 27 de Setembro, estão em jogo 17 milhões de euros.

Confira a chave vencedora: