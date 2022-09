Menos de metade das turmas na Madeira sem acesso a frutas e legumes gratuitos na escola

Cerca de 48% das turmas da Madeira não consumiam frutas e legumes gratuitos na escola no ano lectivo passado, sendo que apenas as da Região Autónoma da Madeira e do distrito de Portalegre não mudaram para melhor os hábitos após adesão ao projecto 'Heróis da Fruta' lançado há mais de uma década pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI).

"Aumentar o consumo de frutas e legumes na infância é o principal objetivo da iniciativa escolar 'Heróis da Fruta' lançada em 2011 pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) e que no ano letivo passado verificou um aumento de 15,8% de crianças a consumir fruta ou legumes diariamente na escola", começa por resumir "o estudo realizado em parceria com a equipa de investigadores do Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB) da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) que analisou uma amostra de 16.970 crianças, entre os 2 e os 14 anos de idade, de 845 turmas de 433 estabelecimentos de ensino, no ano letivo 2021/2022".

A propósito do relatório completo do estudo publicado hoje, Raquel Martins, nutricionista e investigadora do ISAMB/FMUL conclui que "os dados sugerem uma relação entre a distribuição gratuita de fruta e legumes nas escolas e a maior adesão aos comportamentos alimentares saudáveis e indica que 'neste estudo Évora foi um dos distritos com maior percentagem de turmas com acesso gratuito a frutas e legumes na escola e foi também o distrito em que se observou a maior redução de crianças a não consumir diariamente hortofrutícolas, após a participação no desafio escolar Heróis da Fruta. Além disso, Évora foi o distrito que registou a maior redução de lanches pouco saudáveis, no final da intervenção. Por outro lado, Bragança foi o segundo distrito a reportar ter menor acesso gratuito a fruta e legumes na escola e foi também o único distrito onde se registou um aumento de crianças a não consumir hortofrutícolas diariamente na escola, no final da intervenção'.", refere.

Diferenças entre distritos e regiões

"Relativamente à distribuição gratuita de frutas e legumes na escola, quer através do Regime Europeu de Fruta Escolar ou de outro mecanismo de apoio local durante o ano letivo 2021/2022, a frequência de acesso a nível nacional das turmas inquiridas situava-se nos 60,5%", resume o estudo.

"Faro foi o distrito onde se verificou a maior percentagem de turmas com acesso a fruta distribuída gratuitamente na escola (92,9%), seguindo-se de Braga (83,0%), Santarém (78,1%), Évora (70,8%), Viseu (68,0%), Leiria (66,2%), Porto (61,5%), Beja (60%), Aveiro (59,4%), Coimbra (52,0%), Setúbal (50,7%), Castelo Branco e Vila Real ambos com 50%, Madeira (47,8%), Lisboa (47,7%), Guarda (44,4%), Açores (41,7%), Portalegre (35,7%), Bragança (20,0%) e Viana do Castelo (9,1%)", são as listadas, estando claramente a região na parte baixa da tabela.

"O estudo também observou as diferenças entre os vários distritos e regiões relativamente aos alunos que não comiam hortofrutícolas diariamente antes da participação no desafio escolar Heróis da Fruta e as conclusões são preocupantes: Vila Real (39,0%), Évora (38,2%) e Beja (34,1%) foram as regiões com maior percentagem de crianças a não consumir fruta ou legumes todos os dias na escola", embora aqui a Madeira esteja no top-3. "Seguindo-se o distrito de Viseu (32,5%), Bragança (29,3%), Guarda (27%), Faro (25,1%), Açores (24,5%), Portalegre e Coimbra (ambos com 23,5%), Braga (21,6%), Leiria (21,0%), Setúbal (19,2%), Porto (19,1%), Castelo Branco (19%), Lisboa (18,9%), Aveiro (13,6%), Madeira (10,6%), Santarém (9,1%) e por fim Viana do Castelo (8,8%)".

Desafio 'Heróis da Fruta' ajuda escolas a mudar hábitos dos alunos

A equipa de investigadores do ISAMB/FMUL analisou também "os efeitos da implementação do desafio escolar 'Heróis da Fruta' no ano lectivo 2021/2022 nas alterações de hábitos alimentares dos alunos e concluiu que, globalmente, após a participação neste projeto, a percentagem de alunos que não consumia diariamente fruta ou legumes na escola diminuiu de 19,6% para 6,9%", refere.

"Em todos os distritos e regiões verificou-se também uma redução do consumo diário de lanches escolares pouco saudáveis após a implementação do projecto, à excepção da região da Madeira e do distrito de Portalegre", revela. "A região dos Açores foi a que registou a maior diminuição da ingestão de lanches escolares pouco saudáveis com uma percentagem de 88,1%. Seguindo-se o distrito de Coimbra (67,5%), Braga (67,1%), Évora (62,7%), Setúbal (60,4%), Leiria (57,9%), Vila Real (55,3%), Porto (54,7%), Santarém (51,4%), Aveiro (48,9%), Lisboa (47,3%), Viseu (44,7%), Faro (42,1%), Beja (40,5%), Castelo Branco (39,7%), Guarda (38%), Bragança (30,4%) e finalmente o distrito de Viana do Castelo (26,4%)", escreve.

Mário Silva, presidente da APCOI, refere que "estes resultados comprovam uma vez mais os efeitos positivos do método 'Heróis da Fruta' no combate à má nutrição através aumento do consumo escolar de frutas e legumes e da redução da ingestão de alimentos menos saudáveis nos lanches das crianças que participam nesta iniciativa, comportamentos importantes para a prevenção da obesidade infantil e de outras doenças crónicas como a diabetes", sublinhando ainda que "desde 2011 já participaram no desafio escolar 'Heróis da Fruta' mais de 580 mil alunos de todos os distritos e regiões de Portugal, mas a meta é chegar a todas as escolas e crianças em Portugal" e concluiu que "as inscrições para o ano lectivo 2022/2023 já estão abertas para todas as turmas de pré-escolar e 1º ciclo de estabelecimentos públicos ou privados e podem ser feitas gratuitamente em www.heroisdafruta.com até 31 de Dezembro de 2022".