Vencedores do concurso 'Funchal – Cidade Florida' premiados hoje

Chegou ao fim a 23.ª edição do concurso 'Funchal – Cidade Florida', com a entrega de prémios no Auditório do Jardim Municipal do Funchal.

Trata-se de um concurso anual, através do qual o município do Funchal pretende apelar ao envolvimento dos munícipes na melhoria e expansão da área de espaços verdes da cidade e na promoção da agricultura urbana.

No total, foram 65 participantes, distribuídos por 6 categorias, (16) Hortas urbanas municipais, (11) Hortas urbanas sociais, (10) Jardins de habitação social, (4) Jardins unifamiliares, (9) Varandas, balcões, terraços e escadarias e (14) Unidades hoteleiras.

Os prémios atribuídos, na sua maioria de natureza monetária, oscilaram entre os 75 e os 1.500 euros, tendo a CMF investido 6.600 euros.

“O prémio financeiro é apenas uma ajuda para que todos possam continuar a manter viva esta tradição”, sublinhou o presidente da Câmara Municipal do Funchal.

“É um cartaz turístico que ajudamos a manter e a divulgar, sendo motivo de muito orgulho para todos nós, porque estamos a falar de algo que nos identifica, que nos distingue, que acrescenta beleza à cidade e que valoriza o nosso património natural”, destacou Pedro Calado.

Os diferentes espaços premiados serão agora objecto de uma exposição fotográfica no Átrio da Câmara Municipal do Funchal, até ao dia 30 de Setembro de 2022.