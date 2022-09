Madeira é um dos observadores do projecto 'Bauhaus do Mar'

'Bauhaus of the Sea Sails' é o nome do projecto europeu, que recebeu, esta semana, um apoio de cinco milhões de euros, da Comissão Europeia, para criar demonstradores localizados em Portugal (Lisboa e Oeiras). Estão também previstas acções na Madeira, Açores e em vários países de expressão portuguesa.

O projecto conta com 18 parceiros em seis países: Portugal, Itália, Suécia, Alemanha, Países Baixos e Bélgica.

Em Portugal, o projecto é liderado pelo Instituto Superior Técnico e conta com as unidades de investigação Instituto de Tecnologias Interativas (ITI), Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento (IN+), (ambos incluídos no Laboratório Associado LARSyS) e o Centro em Território, Urbanismo e Arquitetura (CiTUA).

Conta ainda com o apoio institucional de parceiros internacionais como o Programa Carnegie Mellon Portugal.

Este projecto vai permitir criar oportunidades de interacção com as comunidades para conseguirmos uma transicção ambientalmente sustentável, socialmente justa e esteticamente apelativa Nuno Jardim Nunes, coordenador do projecto.

Nuno Jardim Nunes explica que a Câmara Municipal do Funchal está como observador e que pretende incluir, igualmente, o Porto Santo.

O oceano tem importância ecológica e a relevância habitacional, dado capturarem um terço das emissões de CO2 e 41% da população europeia habitar em zonas costeiras, sendo, por isso, uma escolha natural como centro do projecto.

Já os demonstradores são espaços que vão acolher projectos artísticos baseados neste tema, onde vão escalar estas ideias dos domínios da arte e cultura e implementá-las em bairros e zonas específicas das cidades.

O programa 'New European Bauhaus' que financia o projecto visa fazer crescer movimentos que contribuam para alcançar os objectivos do Pacto Ecológico Europeu (Green Deal) com foco na sustentabilidade e inclusão social.