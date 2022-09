O Frum Madeira irá acolher e apresentar, no dia 28 de Setembro, entre as 17h00 e as 19h00,a obra vencedora do Open Call do Festival Fractal.

'Corpo Espectacular', de Mariana Barros, foi a performance vencedora da Open Call promovida pelo festival e apoiada pelo centro comercial no âmbito da sua quarta edição.

A apresentação da performance será de entrada gratuita.