Festival Avesso arranca amanhã com 'Quando Estou Triste'

A 8.ª edição do Festival Avesso arranca esta sexta-feira, 23 de Setembro, com a apresentação da peça 'A tristeza já me deu muitas alegrias'. O monólogo musicado de 30 minutos sobe ao palco do auditório do Centro Cultural John dos Passos pelas 21 horas.

Intitulado 'Quando estou triste', a peça de teatro fala sobre as angústias da infância e da pré-adolescência. O espectáculo aborda os mecanismos de resolução da tristeza, que mergulham no universo do quotidiano, da música, mas também dos amigos.

Com interpretação e encenação de Mia Tomé, música original de Noiserv e texto de Luís Leal Miranda, o espectáculo nasceu também a partir das Oficinas de Expressão Dramática, com as crianças das turmas dos quintos e sextos anos, do Agrupamento de Escola Tenente-Coronel Adão Carrapatoso, de Vila Nova de Foz Côa.

A minha dúvida é: se um dia os peixes estiverem muito tristes e chorarem em coro, será que o nível do mar sobre? Será que, do nada, surge uma onda gigante? Se não queremos apanhar um susto na praia, o melhor é evitar que os peixes fiquem todos tristes ao mesmo tempo. Luís Leal Miranda

Os bilhetes podem ser reservados através do número 963 355 528 ou do endereço electrónico [email protected], o pagamento deve ser efectivado 24 horas depois da reserva, através de transferência bancária.

O concelho da Ponta do Sol acolhe a 8.ª edição do evento que decorre até 2 de Outubro e integra 10 momentos culturais protagonizados por artistas regionais, nacionais e internacionais.

O Festival Avesso 2022 conta com o apoio do Governo de Portugal, Ministério da Cultura - Direcção-Geral das Artes, Governo Regional da Região Autónoma da Madeira, Secretaria Regional do Turismo e Cultura - Direção Regional da Cultura, Centro Cultural John dos Passos e Município da Ponta do Sol.

Confira o programa completo do Festival no sítio da internet da organização.