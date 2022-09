Festival Colombo foi positivo

Terminou este domingo mais uma edição do festival Colombo na ilha do Porto Santo.

Dorita Mendonça, directora regional do Turismo, disse ao DIÁRIO, que o evento se salda “como muito positivo, pois tivemos muito público em muitas das actividades, fizemos uma aposta em vários espaços, com o regresso dos comes e bebes”.

Sentimos que o público aderiu e houve muita animação e foi um festival como nós já esperávamos." Dorita Mendonça, directora regional do Turismo.

Para a edição do próximo ano, a directora regional do Turismo, adiantou que “vai haver várias situações a melhorar. Este ano houve um modelo novo, pois tivemos artista locais e regionais e uma produção totalmente regional”, explicou.

Dorita Mendonça concluiu a dizer que a colaboração da Casa do Povo da Nossa Piedade é para consolidar e que "para o ano vamos continuar com esta animação e este formato”.