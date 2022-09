Associação Barmen da Madeira realizou Festival de Cocktails no Porto Santo

A Associação Barmen da Madeira realizou um Festival de Cocktails no encerramento do Festival Colombo, no Porto Santo.

A iniciativa contou com a presença de muito público, especialmente turistas que ficaram surpreendidos com os cocktails realizados com os produtos regionais.

Eis os vencedores:

1.° - Rui Silva (Joes Bar )

2.° - Sónia Rodrigues (Nos Copos Cocktail Bar)

3.º - Lúcia Quintal (Four Views)

Melhor Técnica - Márcio Rodrigues

Melhor Decoração - Sónia Rodrigues