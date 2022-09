Funchal recebe 8.ª edição do Golden Age Gym Festival

De 2 a 7 de Outubro, o Funchal vai receber pela primeira vez, aquela que vai ser a 8.ª edição do Golden Age Gym Festival (GAGF), festival europeu de ginástica para maiores de 50 anos, que se realizada de dois em dois anos, atribuído à Federação de Ginástica de Portugal pela European Gymnastics.

A apresentação do evento tem lugar no próximo dia 22 de Setembro, pelas 12 horas no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

Realizado em parceria com o Município do Funchal e com a Associação de Ginástica da Madeira, o GAGF é um festival de ginástica não competitiva, no qual estão inscritos mais de 1.600 participantes, oriundos de 18 países europeus. As anteriores edições do GAGF decorreram nas seguintes cidades: Maspalomas (2008), Portimão (2010), Montecatini (2012), Toulouse (2014), Portoroz (2016), Pesaro (2018) e Rethymno (2020).

O evento conta com dois embaixadores, João Rodrigues, windsurfista madeirense, antigo velejador olímpico com presença em 7 jogos entre 1992 e 2016, e Filipa Martins, a melhor ginasta portuguesa de sempre com a conquista de várias medalhas na Taça do Mundo de ginástica artística, uma medalha de bronze nas Universíadas 2015 (Coreia do Sul) duas participações olímpicas e várias participações de relevo em campeonatos europeus.

Programa

Durante a semana do GAGF, o Funchal será palco de inúmeras apresentações gímnicas, desfiles, workshops desportivos e, sobretudo, da animação trazida pelas classes de ginástica participantes. Dentro das actividades, destacam-se como pontos altos do programa, a cerimónia de abertura com o desfile de todas as delegações pelas ruas do Funchal assim como a cerimónia de encerramento. A cerimónia de abertura terá lugar no dia 2 de Outubro pelas 18h00 no Parque de Santa Catarina e este momento terá como temática a Festa da Flor, como ex-líbris da imagem da Madeira.

Os workshops estão divididos conforme os públicos-alvo; os abertos são destinados a toda a população em geral e dentro dos exemplos possíveis, destaque para o Yoga, Aerodance, Pilates, Zumba Gold, Salsa, Danças Tradicionais, Tai-Chi, Artes Marciais entre outros. Já os workshops fechados são destinados às federações participantes e contam com um vasto leque de diferentes tipos de exercícios de ginástica como coreografias especiais, ginástica sénior, jogos tradicionais, actividades aquáticas, acrobática para todos e aeróbica. Estas actividades decorrerão na Praça do Município e no Parque de Santa Catarina, local onde também decorrerá a cerimónia de encerramento e onde estará sediado o village do evento.