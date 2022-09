Madeira promove 25.º curso de Medical Response to Major Incidents

Entre os dias 26 e 28 de Setembro vai decorrer o 25.º curso de Medical Response to Major Incidents (MRMI), no Centro de Socorro a Náufragos, nas instalações do SANAS, em Santa Cruz.

O curso é da responsabilidade da Madeira International Disaster Training Center (MIDTC) e é promovido em parceria com a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, o Serviço de Saúde da RAM, EPERAM, e o Serviço Regional de Protecção Civil.

Esta 25.ª edição é realizada por um grupo de instrutores, na sua maioria profissionais da área da saúde e da protecção civil da Região Autónoma da Madeira, que vão formar mais de 160 profissionais de diferentes áreas.

Segundo nota enviada pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, esta edição tem uma particularidade diferente dos cursos anteriores, uma vez que vai simular e treinar a capacidade de resposta dos profissionais face a um eventual acidente com multi-vítimas, tendo por base os recursos existentes nas unidades de saúde da RAM.

O grupo de instrutores é responsável pela formação e diferenciação de mais de 2.000 profissionais da área da saúde e protecção civil, por todo o país.

O 25.º curso MRMI pretende treinar todas as componentes que envolvem cenários de catástrofe onde estão todas as forças que integram a área da protecção civil e unidades de saúde.