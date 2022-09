Parede colapsou e atingiu carro no Estreito de Câmara de Lobos

É ferido leve, o condutor de viatura atingida pelo colapso de parede na Rua da Marinheira - nas imediações da estação de serviço -, Estreito de Câmara de Lobos, ocorrida esta tarde.

A vítima, um homem na casa dos 40 anos, foi socorrido e transportado às urgências do Hospital Central do Funchal pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que mobilizaram para esta ocorrência um veículo ligeiro e uma ambulância. O alerta soou pelas 16h47. O veículo atingido estaria a transitar na altura do deslizamento de terras.