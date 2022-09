Esfaqueado nas costas no Estreito de Câmara de Lobos

Um homem na casa dos 40 anos foi esfaqueado pelas costas na noite deste sábado na Vila do Estreito de Câmara de Lobos. A agressão com arma branca ocorreu nas imediações da igreja, ao princípio da noite. Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos saíram em socorro da vítima pelas 20:40. A EMIR também foi chamada, assim como a PSP, que tomou conta do ocorrência.

O ferido depois de receber os primeiros socorros no local, foi transportado ao Hospital Central do Funchal.