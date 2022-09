Falta de professores deixa alunos sem ‘Religião e Moral’ é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Há mais de 7 mil matriculados na disciplina facultativa neste ano lectivo, mas nem todos a vão frequentar. 60% estão no ensino privado. Seis escolas públicas estão a recrutar docentes. Para consultar nas páginas 2 e 3.

Outros assuntos em destaque

Vitória é para repetir. Portugal triunfa por 4-0, na visita à República Checa, e fica a um ponto da Final Tour da Liga das Nações. Terça-feira há jogo com a Espanha. Fique a par nas páginas 14 e 15.

Laje ‘esquecida’ demolida cinco anos depois. Estrutura servia de base à antiga bomba de gasolina na ribeira de Santa Luzia, que encerrou em 2017. Para ler na página 4.

Valorizar o acto farmacêutico com um acto de saúde. Estão a ser preparadas mudanças no sector que já foi ‘um negócio da China’. Delegado da ANF na Madeira lança alertas e destaca o papel do profissional as zonas rurais. Saiba tudo nas páginas 24 e 25.

Repensar o principal motor da economia. Hoteleiros e o secretário do Turismo analisam o actual momento e perspectivam desafios futuros da actividade, cujo dia mundial é comemorado na terça-feira. Para consultar nas páginas 5 e 26.

Isto e muito mais para ler na edição impressa do DIÁRIO deste domingo.