Médico cirurgião de Israel dá conferência no Colégio dos Jesuítas

Decorre amanhã, dia 24 de Setembro, pelas 10 horas, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, a conferência 'Academic Publications – Current Ethical Challenges?', dedicada aos desafios éticos nas publicações académicas. O evento contará com o médico cirurgião israelita Itamar Ashkenazi como orador convidado.

Esta conferência, que decorre no âmbito da 8ª Jornada de Trauma e Emergência da Madeira, resulta de uma organização conjunta entre a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil e o Projecto de Medicina da Universidade da Madeira.

A participação é aberta a toda a comunidade com interesse nesta matéria e não requer inscrição prévia.

O médico cirurgião Itamar Ashkenazi é instrutor internacional do Curso MRMI – Medical Response to Major Incidents e, como tal, tem vindo a participar em algumas iniciativas na área da catástrofe e eventos multivítimas na RAM e no país.

Itamar Ashkenazi exerce funções num hospital em Israel (Rambam Health Care Campus em Haifa, Israel, é autor e co-autor de diversos artigos na área da catástrofe e tem larga experiência em incidentes multivítimas.