Tome nota da agenda deste sábado, 9 de Julho

Confira os acontecimentos que marcam este sábado:

09h00: Programa Caruncho 2022 - Benção das Fitas e Graduação;

09h00 às 12h30: Iniciativa do projecto 'JOGA LIMPO JOGA SEM VICIOS', nos Campos de futebol do Bairro da Nazaré;

09h30: Vacinação contra a COVID-19 no Porto Santo, no Centro de Congressos do Porto Santo

09h30 às 11h00 - crianças

09h30 às 17h00 - adultos;

10h00: Reunião do Conselho Regional do PSD/Madeira (apresentação de contas relativas ao ano de 2021);

12h00: Iniciativa do Bloco de Esquerda, no Mercado dos Lavradores;

12h45 : Rampa do Porto da Cruz;

Subidas oficiais 12h45 /14h10 / 15h50 e 17h30

20h00 - Entrega de Prémios

18h00: Concerto Orquestra Clássica da Madeira, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

19h00: Abertura do Evento 'Noites de São Roque', no Miradouro de S. Roque;

20h00 e 21h30: Concertos Funchal Jazz, no Parque de Santa Catarina;

21h00: Estreia Peça de Teatro 'O Freud explica';

21h00: Madeira Fashion Designers by Elma, na Praça CR7.

Finais 5.º Torneio Internacional Funchal Futsal Cup (Pavilhão Francisco Franco)

Feira do Gado