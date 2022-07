Euro sobe ligeiramente após ter estado perto da paridade com o dólar

O euro registou uma ligeira subida, depois de ter estado a negociar abaixo de 1,01 dólares, quase em paridade com a moeda norte-americana.

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0167 dólares, quando na quinta-feira à mesma hora seguia a 1,0158 dólares.

Durante a manhã, o euro acelerou a sua queda, perdeu mais de 1% e negociou abaixo de 1,01 dólares (a 1,0072 dólares) pela primeira vez desde 2002, pressionado pela inquietação quanto à evolução da economia europeia.

Após a divulgação de dados sobre o emprego nos Estados Unidos, o euro recuperou algumas posições em relação ao dólar, mas num contexto de aversão ao risco, os mercados antecipam que em breve se chegue à paridade.

O Departamento do Trabalho divulgou que a taxa de desemprego nos Estados Unidos ficou em 3,6% em junho, pelo quarto mês consecutivo.

A criação de emprego ficou acima do esperado, com 372.000 novos postos de trabalho.

No entanto, os economistas observaram que o emprego começou a desacelerar no segundo trimestre, com um ganho médio mensal de 375.000 contra 539.000 no primeiro trimestre.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0163 dólares.

Divisas................sexta-feira............quinta-feira

Euro/dólar............1,0167..................1,0158

Euro/libra............0,84575................0,84603

Euro/iene.............138,46................. 138,14

Dólar/iene............136,17................. 135,99