Regiões montanhosas da ilha da Madeira sob aviso laranja devido ao tempo quente

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de elevar para laranja o aviso meteorológico para as regiões montanhosas da ilha da Madeira devido ao tempo quente e seco que afecta o arquipélago este fim-de-semana.

A “persistência de valores elevados da temperatura máxima” justificam o aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro, que vigora a partir do meio-dia desta sexta-feira, dia 8 de Julho, e o final da tarde de domingo, dia 10.

Esta foi a última actualização feita pelo Instituto, tendo em conta a baixa humidade nas terras altas e o cálculo do risco de incêndios, facto que já levou a Protecção Civil a intensificar a fiscalização dos meios de patrulhamento e de fiscalização ao abrigo do Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais.

Conforme o DIÁRIO deu conta na edição impressa, ontem os termómetros subiram até aos 28,3 graus celsius, sendo a Bica da Cana – zona montanhosa do maciço central da ilha - a zona onde que atingiu a temperatura máxima durante o dia de ontem.

Na manhã desta sexta-feira, a tendência mantém-se, com as zonas montanhosas a liderarem as temperaturas máximas. Na estação meteorológica do Lombo da Terça (concelho de São Vicente), o termómetro atingia já os 25,9 graus às 9h30 da manhã.

Todo restante arquipélago está, de resto, sob aviso amarelo entre o meio-dia de hoje e as 18 horas de domingo.