Calor e céu pouco nublado neste sábado

As previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado, 12 de Julho, ditam um dia com céu geralmente pouco nublado. O vento deve soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Norte/Nordeste, sendo de Leste/Nordeste nas terras altas.

Espera-se, também, uma pequena subida da temperatura e, no geral, um dia quente. No Funchal o termómetro deve apontar máximas de 27°C e no Porto Santo de 24°C. Já as mínimas ficam-se pelos 20°C e 18°C, respectivamente.

Particularmente no Funchal, a previsão é de céu pouco nublado ou limpo, e as rajadas do vento devem ser inferiores aos 15 Km/h.

Relativamente ao estado do mar, esperam-se ondas de Norte com um metro a um metro e meio na Costa Norte, e ondas inferiores a um metro na Costa Sul. A temperatura da água do mar fixar-se-á no 21/22°C.

Lembramos que o IPMA colocou as regiões montanhosas da ilha da Madeira sob alerta laranja e toda a restante Região sob alerta amarelo devido ao tempo quente.