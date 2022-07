Serviço Regional de Protecção Civil deixa recomendações devido ao tempo quente

Face aos avisos meteorológicos emitidos pelos Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a Madeira, devido ao tempo quente e seco que afecta o arquipélago este fim-de-semana, o Serviço Regional de Protecção Civil deixou hoje algumas recomendações à população.

A autoridade regional recomenda, assim, a "adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente com a adopção das necessárias medidas de prevenção e precaução evitando comportamentos como:

• A realização de fogueiras para recreio ou lazer, ou para confeção de alimentos;

• Utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confeção de alimentos;

• Queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração;

• Fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem.

De acordo com os contactos estabelecidos entre o Comando Regional de Operações de Socorro e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se para o período de 8 a 11 de Julho temperaturas máximas da ordem dos 30 °C e temperatura mínima da ordem dos 22 °C, na costa Sul da ilha da Madeira; 26 °C a 27 °C de máxima na costa Norte e em Porto Santo e mínima da ordem de 18 °C.

Nas regiões montanhosas voltadas a Sul, a temperatura máxima poderá pontualmente chegar a 30 °C.

A humidade relativa do ar será temporariamente inferior a 30% nas regiões costeiras e persistentemente muito baixa, inferior a 20%, nas regiões montanhosas.

O vento soprará de Norte/Nordeste ou de Leste, temporariamente moderado, com rajadas da ordem de 60 a 70 km/h nas regiões montanhosas e nos extremos Leste e Leste da Madeira, em especial no dia 10 (domingo) durante a tarde e noite e no dia 11 (segunda-feira).