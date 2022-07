Saúde e Protecção Civil dinamizam acções de sensibilização à população em Santa Cruz

No próximo sábado, dia 9 de Julho, a Direcção Regional da Saúde e o Serviço Regional de Proteção Civil, irão dinamizar acções de promoção e protecção da saúde na Festa Gastronómica de Santa Cruz, na Praça Padre Patrocínio Alves.

A partir das 17 horas, o Serviço Regional de Proteção Civil, através do Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), irá promover actividades de Suporte Básico de Vida (SBV), "no sentido de transmitir à população em geral conhecimentos básicos que podem salvar vidas", informa a autoridade regional de saúde em nota de imprensa.

Através do projecto 'Gestos que Salvam Vidas', os profissionais especializados irão transmitir conhecimentos básicos ao nível da vadeia de sobrevivência, nomeadamente ensinar procedimentos a realizar aquando de uma paragem cardiorrespiratória, suportando a vida com compressões torácicas, até à chegada dos serviços de emergência especializados.

"O valor da vida é inestimável e os cidadãos podem fazer toda a diferença com 'Gestos que Salvam Vidas'", sublinha a tutela.

Ainda este sábado, entre as 20 e as 23 horas, a Direcção Regional da Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, irá promover uma intervenção preventiva no contexto recreativo nocturno, com o projecto #Vibes4U No Drugs.

"Este projecto assenta na metodologia da educação pelos pares, a qual consiste na difusão da mensagem preventiva junto dos jovens que frequentam as festas por parte de outros jovens voluntários (estudantes de Enfermagem e de Psicologia) que receberam formação para o efeito. Conta com a parceria com a Escola Superior de Enfermagem São José Cluny, a Universidade da Madeira e a PSP", explica a secretaria em comunicado de imprensa.

O projecto #Vibes4U No Drugs insere-se na Campanha “+ Verão ... Sem Drogas” da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, através da Direção Regional da Saúde, iniciou-se a 21 de Junho e termina a 23 de Setembro.