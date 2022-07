Canoístas madeirenses marcam presença no Campeonato Nacional de Regatas em Linha

Este fim-de-semana, 9 e 10 de Julho, a pista do Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, recebe o Campeonato Nacional de Regatas em Linha.

O evento será composto por 223 regatas, destinado aos canoístas seniores, juniores e masters masculinos e femininos.

Os atletas vão competir nas distâncias de 1.000, 500 e 200 metros, lutando pelo primeiro lugar do pódio.

Serão cerca de oito centenas de atletas em representação de 46 clubes que vão apresentar-se para o primeiro Campeonato Nacional da especialidade da Época 2021.

O programa de provas tem início marcado para sábado, pelas 8h30, com a primeira eliminatória de C1 Juniores 1.000 metros, terminando às 19h54, com a realização da segunda semifinal de K1 Juniores Femininos 500 metros.

No domingo, as provas arrancam às 8h00, com a primeira semifinal K1 Juniores 200 metros. A final A da prova de K1 Seniores Femininos 200 metros encerra a competição da edição de 2022 do Campeonato Nacional de Velocidade.

A organização, a cargo da Federação Portuguesa de Canoagem e com o apoio do Município de Montemor- o-Velho, alterou os horários das provas, de forma que entre as 13 e as 16h, não sejam realizadas regatas, devido ao elevado calor que está previsto se fazer sentir, com os termómetros a chegar aos 40 graus.

No que concerne aos canoístas madeirenses, o Centro Treino Mar far-se-á representar através dos canoístas António Ribeiro, Francisco Figueira, Luísa Pereira, Paulo Teles, Pedro Teles e Ruben Freitas, e o Cube Naval da Calheta através dos atletas Daniel Freitas, Diogo Costa Ferreira e Miguel Órfão.

De destacar, que a prova contará com transmissão em direto no canal do youtube da FPCanoagem ao longo de todo o fim de semana.