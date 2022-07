A magia do jazz já encanta no Parque de Santa Catarina

Neste quinto dia do Funchal Jazz Festival 2022, as sonoridades regressaram ao palco das suas origens, no Parque de Santa Catarina.

Neste momento, Mário Laginha acompanhado pela Orquestra Clássica da Madeira já fazem as delícias da boa moldura humana presente neste cenário aprazível da capital madeirense.

Pelas 21h30 será a vez da norte-americana Cécile McLorin Salvant se estrear, ela que é o grande nome da edição deste ano, não fosse ela a mais premiada cantora de jazz deste século.

Veja mais fotografias do Funchal Jazz Festival abaixo: