Homem esfaqueado na Avenida do Mar

Um homem foi esta madrugada esfaqueado na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, no Funchal. A vítima, cuja idade não foi possível apurar, mas que segundo uma fonte, apresentava cortes significativos no corpo, ficou em estado grave, mas não corre perigo de vida. Ensanguentada pelos golpes de faca, recebeu os primeiros socorros no local do crime e prontamente transportada de emergência ao serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O suspeito autor do crime com arma branca viria, entretanto, a ser interceptado e detido pela polícia, tendo sido conduzido a esquadra da PSP.