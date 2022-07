Caíram fragmentos do viaduto sobre a Rua 31 de Janeiro

Os fragmentos do viaduto da ‘Cota 40’ que caíram esta tarde sobre a Rua 31 de Janeiro, no Funchal, foram provocados no âmbito de uma acção de manutenção já prevista pela Câmara Municipal do Funchal. Intervenção que obrigou a condicionar o trânsito no local, conforme consta em Edital publicado para o efeito.