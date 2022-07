Mota, autocarro e ligeiro envolvidos em acidente no Caniço

Um acidente envolvendo três veículos – moto, autocarro e ligeiro – ocorrido na zona do Livramento, Caniço, terá resultado apenas em danos materiais e no condicionamento da circulação automóvel no local.

Não foi possível apurar as circunstâncias do acidente, que acabou por resultar no despiste do veículo de duas rodas. Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz não foram chamados a prestar socorro, o que leva a supor que o motociclista não terá ficado ferido.

A PSP tomou conta da ocorrência.