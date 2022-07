‘Projecto de Monitorização de abrigos de Morcegos no Parque Ecológico do Funchal’ premiado em concurso nacional

A Câmara Municipal do Funchal, através do Parque Ecológico do Funchal, em conjunto com a Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, venceram o concurso ‘Biodiversidade: Preservar e Regenerar do programa ECO-Escolas’.

Este concurso de âmbito nacional, teve a participação de 72 escolas, sendo o ‘Projecto de Monitorização de abrigos de Morcegos no Parque Ecológico do Funchal’ o escolhido, premiando assim as instituições, o grupo de alunos, professores e colaboradores do Parque Ecológico do Funchal.

Um dos principais objectivos deste projecto é sensibilizar a comunidade escolar para a importância da conservação da biodiversidade, mediante a realização de trabalhos centrados nesta temática, que neste caso particular, utilizaram os morcegos como modelo, os únicos mamíferos nativos do arquipélago da Madeira.

O trabalho foi realizado pela turma 8º10, seleccionada pelo interesse e curiosidade que os alunos manifestaram, em sala de aula, relativamente aos morcegos.

O trabalho de campo destes alunos, consistiu essencialmente na colocação das caixas/abrigos em diferentes áreas do Parque, caracterização do habitat e monitorização dos abrigos com objectivo de detectar a presença/ ausência das três espécies de morcegos, nomeadamente o morcego orelhudo cinzento (Plecotus austriacus), o morcego da Madeira (Pipistrellus maderensis) e o morcego arborícola pequeno (Nyctalus leisleri verruncosus).

Paralelamente foram realizadas diversas actividades na escola para desmistificar e sensibilizar a comunidade escolar para a importância de conservar a vida selvagem, que é fundamental para a manutenção da saúde dos ecossistemas e dos serviços que nos proporcionam que são essenciais à nossa sobrevivência.