Duas crianças apanham choque eléctrico no kartódromo do Faial

Duas crianças, de 11 e 12 anos, respectivamente, foram esta tarde transportadas às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, após terem sofrido choque eléctrico na zona do kartódromo do Faial.

Os dois adolescentes foram vítimas da descarga eléctrica quando se encontravam junto de poste eléctrico. Assistidas por profissionais de saúde que se encontravam no local, as crianças acabaram socorridas pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que estavam de prevenção ao Rali do Faial.