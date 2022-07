Socicorreia vai construir habitação a custos controlados em Câmara de Lobos

A empresa Socicorreia vai executar o empreendimento de habitação a custos controlados, composto por 4 edifícios e perfazendo 34 fogos, no sítio da Torre, em Câmara de Lobos, um investimento público que ascende a 6,2 milhões de euros, com financiamento do PRR.

Trata-se do sexto empreendimento habitacional a custos controlados que será lançado nesta fase. A apresentação pública será feita amanhã, pelas 16 horas, no sítio da Torre, em Câmara de Lobos, pelo promotor, Governo Regional, revela o executivo madeirense em comunciado de imprensa. Uma obra que se insere num projecto que vai abranger todos os concelhos da Madeira, num esforço global de 128,4 milhões de euros e que representa "uma das grandes prioridades de Miguel Albuquerque para os próximos anos", assinala o Governo Regional.

O Programa de Recuperação e Resoliência (PRR) reserva 136 milhões de euros para a medida de reforço da oferta de habitação apoiada na Região: 128,4 milhões para a aquisição e construção de 1121 habitações – 100.086.000 euros para a aquisição, (estavam previstos 95.500.000 euros para o efeito, mas o aumento de preços obrigou a actualização), ficando os restantes 28.314.000 euros (eram 32,9 milhões de euros) afectos à construção de novos empreendimentos habitacionais, através do lançamento de empreitadas de obras públicas.

Na sequência da primeira fase da Oferta Pública, lançada no final de 2021 pela IHM-Investimentos Habitacionais da Madeira, no âmbito do PRR, será apresentado amanhã, segunda-feira, mais um empreendimento habitacional.

Desta vez, trata-se da construção, a custos controlados, de quatro edifícios que ficarão localizados no sítio da Torre, na freguesia e concelho de Câmara de Lobos, perfazendo um total de 34 fogos. "A obra será levada a cabo pela empresa Socicorreia e está orçada em 6,2 milhões de euros", revela o executivo.

O projecto de arquitectura desenvolve-se, em quatro blocos que se adaptam ao declive do terreno.

Relativamente às tipologias, está prevista a construção de 12 fogos T1, 14 T2 e 8 T3. A obra contemplará ainda espaços verdes e outros equipamentos de utilização colectiva, totalizando uma área bruta de construção de 3.033,80m2 destinada exclusivamente ao uso habitacional.

Esta empreitada deverá ir para o terreno no final deste Verão, prevendo-se a sua conclusão no espaço de dois anos.

No âmbito da primeira fase da oferta pública lançada pela IHM, já foram apresentados até à data 5 empreendimentos, nomeadamente no Porto Santo (Matas), Câmara de Lobos (Carmo), São Vicente (Terra Chã), Água de Pena (Machico) e Funchal (Santo António).