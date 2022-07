Mário Laginha honrado por tocar com Orquestra de Jazz do Funchal

O pianista e compositor Mário Laginha sente-se honrado por ter sido convidado para actuar no Funchal Jazz 2022, evento que arranca, hoje, no auditório do Jardim Municipal.

Foi um convite que em encheu de alegria e que me honrou muito". Mário Laginha

O músico, que irá actuar com a Orquestra de Jazz do Funchal, no dia 8 de Julho, pelas 20 horas, no Parque de Santa Catarina (palco principal), afirmou que se sentiu lisonjeado por saber que a orquestra gostaria de tocar a sua música.

Não há nada melhor para um compositor quando alguém diz que há uma orquestra que gostava de tocar a sua música. É tudo aquilo que desejamos ouvir e ainda é mais atraente quando sou convidado para estar lá. É um trabalho que gosto muito de fazer, espero que seja tão apaixonante de ouvir quanto vai ser de ensaiar". Mário Laginha

O pianista e compositor falava, hoje, na conferência de imprensa, que decorreu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho.

Já o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, destacou o facto de ter sido elevado o patamar do Funchal Jazz, tanto que o evento está ao nível dos melhores do mundo.

Assumimos o compromisso de elevar o patamar artístico do Funchal Jazz para um patamar internacional". Pedro Calado

Apesar de sermos uma cidade relativamente pequena, em termos de jazz estamos ao nível dos melhores eventos do género que se faz no mundo" Pedro Calado

O evento decorre de 4 a 7 de Julho, no auditório do Jardim Municipal, e de 8 a 9 de Julho, no Parque de Santa Catarina.

Além da Orquestra de Jazz do Funchal & Mário Laginha, actua ainda a vocalista de jazz americana Cécile McLorin Salvant, que é a cabeça-de-cartaz, estando o seu concerto também marcado para o dia 8 de Julho, desta feita pelas 21h30.

O evento recebe Immanuel Wilkins Quartet, no dia 9 de Julho, pelas 20 horas, e Joel Ross ‘Good Vibes’ no mesmo dia, mas às 21h30.

Já no auditório do Jardim Municipal, há para ver (e ouvir) Jorge Borges 5Teto (4 de Julho, 18 horas); Bruno Santos Almmond 3 (4 de Julho, 19h30); Décio Abreu 4Teto (5 de Julho, 18 horas); Vânia Sings Ella (5 de Julho, 19h30); Quarteto Sofia Almedia (6 de Julho, 18 horas) e Ricardo Dias 5Teto (19h30).

Estão ainda previstas as ‘Jam Sessions’, nos dias 8 e 9 de Julho, no Qasbah, e actuações móveis num ‘yellow bus’, com o intuito de divulgar o jazz junto da população.

Os concertos no Parque de Santa Catarina custam 10 euros por dia, sendo de entrada livre no Jardim Municipal.

O evento, com a direcção artística de Paulo Barbosa, representa um investimento de 120 mil euros.

O programa do evento pode ser consultado em https://www.funchaljazz.com/.