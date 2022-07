Jovem atropelada de madrugada na Avenida do Infante

Uma jovem foi na madrugada deste domingo, vítima de atropelamento na Avenida do Infante, nas imediações do Casino da Madeira, Funchal.

Com suspeita de fractura de um membro inferior, a mulher de 20 anos, ferido leve, acabou por ser socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e encaminhada ao serviço de urgência do Hospital Central do Funchal, pouco depois das 02h30.