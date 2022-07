Forte procura pelo Complexo de Ténis do Porto Santo

O DIÁRIO constatou que, nas últimas semanas, o Complexo de Ténis do Porto Santo está com um movimento fora do normal.

Os cinco campos de ténis, bem como os dois campos de padel têm tido muita ocupação.

Os praticantes têm sido de várias nacionalidades, portugueses (locais, regionais e do continente), estrangeiros, dinamarqueses, ingleses e franceses.

Relativamente às faixas etárias, estas vão desde crianças acompanhadas pelos pais, adolescentes e adultos, tanto masculinos e como femininos.

O DIÁRIO sabe que diariamente a recepção do Complexo de Ténis tem tido muitas reservas para jogar tanto ténis e como padel.

Este complexo desportivo serve de “casa” da associação desportiva 'Os Profetas', que é liderada por Leonardo Ferreira, que tem na modalidade de padel, a sua principal actividade e tem participado regularmente nos campeonatos regionais e nacionais, conseguindo alguns resultados assinaláveis.

O Complexo de Ténis do Porto Santo, gerido pela Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, vai sofrer uma forte remodelação ainda este ano, onde todos os campos de ténis e padel vão ser remodelados e serão ainda construídos dois novos campos de padel.