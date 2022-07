IPMA prolonga aviso amarelo para a Madeira até às 18 horas de domingo

Costa norte, costa sul, regiões montanhosas da Madeira e até a ilha do Porto Santo, o tempo quente com temperaturas altas prolonga-se, no mínimo até domingo, mas poderá ser mais além.

Para já, depois de um primeiro aviso amarelo para a persistência de valores elevados da temperatura máxima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera actualizou a informação que vigora desde as 12 horas desta sexta-feira até às 18 horas domingo.

Nos próximos dias, é muito provável que o IPMA actualize mais vezes esta informação, podendo prolongá-la e/ou agravá-la, prevendo que 0% de humidade no ar.

Para domingo, a esta distância, a autoridade meteorológica prevê vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira a partir do meio da tarde, período no qual ainda irá estar em vigor o aviso amarelo.

O certo que os níveis de radiação ultra violeta estarão no nível muito elevado, 10, numa escala que vai de 1 a 11+, pelo menos até sábado.