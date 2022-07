Associação do Caminho Real da Madeira promove caminhada 'gastronómica' no Porto Moniz

A Associação do Caminho Real da Madeira, em parceria com a Confraria Gastronómico da Madeira, promoverá, no sábado, dia 16 de Julho, uma caminhada nocConcelho do Porto Moniz, onde será proporcionada aos participantes uma visita pela história gastronómica da localidade, passando por locais de produção, preparação e comercialização de bens alimentares.

O evento iniciar-se-á junto as piscinas naturais do Porto Moniz e percorrerá os caminhos vicinais complementares ao Caminho Real 23, numa caminhada de 8 km que levará os caminheiros até à Fajã das Contreiras, passando pelo Lamaceiros e pela Ribeira da Janela.

Durante o percurso serão dadas a conhecer as actividades económicas historicamente desenvolvidas no concelho, como a agricultura, a caça à baleia ou a pecuária, convidando os caminheiros a visitar locais pontos de interesse económico e social por entre as maravilhas paisagísticas e naturais da costa Norte da Madeira.

No final está previsto um convívio entre os participantes num repasto confeccionado pela Confraria Gastronómica da Madeira, onde serão privilegiados os produtos locais e provadas iguarias preparadas de acordo com os antigos costumes.

O evento com o almoço tem um custo de 20 euros e é aberto ao público em geral, sendo necessário a inscrição em [email protected] ou na página do Facebook do Caminho Real da Madeira.

A organização aconselha "o uso de calçado e equipamento adequado, bem como água e um lanche ligeiro".

O ponto de encontro será junto às piscinas naturais do Porto Moniz às 08h30, sendo que o transporte será da responsabilidade dos participantes.

Sobre a ACRM

A Associação do Caminho Real da Madeira, constituída formalmente no dia 17 de Fevereiro de 2017, tem como fim defender, valorizar e promover as rotas centenárias agregadoras do património histórico, etnográfico, cultural, arquitectónico e natural da Madeira, em contextos urbanos, rurais e florestais, através de actividades de carácter cultural, pedagógico, científico, desportivo, recreativo, social ou outras afins.