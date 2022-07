‘Francisco Franco’ entre as 50 melhores escolas públicas do país

A Escola Secundária de Francisco Franco, no Funchal, está entre as 50 melhores escolas públicas do país, de acordo com o ranking das escolas secundárias, ordenadas pelas médias de todos os exames nacionais de 2021, divulgado pelo jornal Expresso.

Em termos globais, de entre as 645 escolas públicas e privadas do país, ‘a Francisco Franco’ ocupa a posição 100 entre as escolas que realizaram mais de 100 exames e a posição 130 se se contemplarem todos os exames.

‘A Francisco Franco’ foi ainda a segunda escola pública do país com maior número de exames: realizou 1707 exames, sendo superada pela Secundária Alves Martins, de Viseu, com 1870.

Segundo o ranking do Expresso, que apresenta os resultados de todas as disciplinas, a Secundária de Francisco Franco foi a única escola da Região com média de exames superior a 12 pontos.

Nos exames nacionais de 2021, ‘a Francisco Franco’ apresentou resultados acima da média nacional nas seguintes disciplinas: Matemática A (+ 0,5 valores); Física e Química A (+ 0,4); Português (+ 0,4); Desenho A (+ 2,4); Geometria Descritiva A (+ 2,7); Economia A (+ 2,1); Filosofia (+ 1,6); História da Cultura e das Artes (+ 1,9); Literatura Portuguesa (+ 2,5); Matemática B (+ 1,1); Espanhol (+ 3,2); Inglês (+ 0,3).

Registou resultados abaixo da média nacional em: Biologia e Geologia (- 0, 3 valores); História A (- 0, 2 valores); MACS (- 0, 2 valores). Geografia A registou a mesma média nacional.

De entre os alunos que realizaram exame nacional, 317 obtiveram classificações entre os 17 e os 20 valores. 672 estudantes tiveram classificações iguais ou superiores a 14 valores.