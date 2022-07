Festa de Verão na Praia da Calheta a 20 de Agosto 'substituem' São João

As Festas de São João, adiadas devido a uma derrocada na marginal da Calheta, não irão realizar-se este ano.

Intervenção imediata na Calheta e festa adiada para data a anunciar A queda de pedras de tamanho considerável na marginal da Calheta, tal como o DIÁRIO noticiou em primeira-mão esta manhã, já levou ao adiamento da festa do concelho que iria decorrer durante o fim-de-semana, para que a intervenção efectiva dos rocheiros, com retirada de pedras em perigo de queda, se inicie de imediato.

A decisão foi tomada pela Câmara Municipal da Calheta, na sequência de uma reunião tida esta quinta-feira com os responsáveis das oito marchas de cada freguesia do concelho.

"Esta decisão foi tomada por unanimidade, tendo-se chegado à conclusão que as Marchas de São João são um cartaz demasiado importante para ser celebrado fora de época", refere o presidente da autarquia citado em nota de imprensa.

“O São João celebra-se no mês de junho e é isso que nós queremos fazer no próximo ano”, vincou Carlos Teles.

Como alternativa, e "rentabilizando assim o investimento feito na animação que estava agendada para as Festas do Concelho", no dia 20 de Agosto a câmara Municipal irá promover uma Festa de Verão na Praia da Calheta.

"Felizmente, contamos com a colaboração de todos os artistas envolvidos, que se disponibilizaram para este reagendamento", revela a mesma nota. Entre os artistas convidados estão Gabriel o Pensador e Karetus.