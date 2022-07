Imunidade no Verão

O sistema imunitário é composto por um conjunto de órgãos, tecidos e células, que têm como principal objetivo detetar elementos estranhos ao nosso organismo, protegendo-o e contribuindo para o seu equilíbrio e bem-estar.

Para que possamos aproveitar esta época da melhor forma, há cuidados que não devem ser descurados e pequenos gestos fazem toda a diferença!

Confira as 6 dicas da Newfood e cuide da sua imunidade.

1- Beba muita água!

Cerca de 70% do nosso organismo é composto por água e, por isso, devemos garantir um aporte adequado deste elemento essencial à nossa sobrevivência. Como sabe, o tempo quente leva a uma perda aumentada de líquidos e dizem os entendidos na matéria que para que consigamos suprir as necessidades básicas do nosso organismo e eliminar as toxinas de forma mais eficaz, devemos ingerir entre 1 a 2 litros de água por dia.

2- Pratique exercício físico!

Um dos principais segredos para preservar a imunidade parece passar por fugir do sedentarismo e adotar uma rotina de atividades físicas, rotinas essas que também contribuem para uma maior sensação de bem-estar.

3- Adote hábitos alimentares saudáveis

Prestigie alimentos ricos em vitamina C, como o morango, a laranja e a cereja, que ajudam a proteger as suas células dos efeitos nefastos dos radicais livres, ao mesmo tempo que contribuem para o normal funcionamento do seu sistema imunitário.

4- Aproveite para apanhar sol!

Sabia que a vitamina D contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário e que para que o nosso organismo a possa produzir de forma eficaz precisamos da radiação proveniente do sol?

Apesar de vivermos num país à beira-mar plantado, grande parte da população apresenta níveis muito reduzidos de vitamina D no organismo, logo é importante aproveitar esta época mais solarenga para repor os seus níveis. Opte pelas horas mais apropriadas, até as 10h da manhã ou após as 17h, e exponha o seu corpo ao sol, durante 15 a 20 minutos. Se não conseguir, pode sempre optar pela toma de um suplemento com uma boa dose de vitamina D.

5- Ponha o sono em dia!

É durante o sono que o nosso organismo aproveita para repor o que foi gasto durante o dia e produzir uma série de elementos importantes ao seu correto funcionamento. Por isso, uma noite bem dormida, além de nos trazer boa disposição e um maior rendimento ao nosso dia, também contribui para um sistema imunitário mais eficiente.

6- Suplementação

A suplementação é outro factor que, quando complementado com hábitos de vida saudáveis, pode contribuir para o normal funcionamento do seu sistema imunitário. Vitamina C e D não devem faltar no seu dia a dia, mas na hora de reforçar a imunidade pode sempre complementar com a toma de um suplemento à base de alho ou de óleo de fígado de bacalhau.

Pode sempre visitar o site da Newfood e descobrir os suplementos mais utilizados na hora de cuidar e fortalecer o seu sistema imunitário.

Use o código dnoticias e ganhe 10% de desconto imediato. E saiba que ao fazer as suas compras connosco, ganha ainda pontos que se traduzirão em desconto nas suas próximas compras.

Cuide de si…ligue-se a nós!

Se tiver dúvidas, estamos à distância de um clique. Basta aceder ao site www.newfood.pt ou às nossas redes sociais (Facebook e Instagram) e teremos todo o gosto em falar consigo e ajudá-lo(a) a atingir o seu objetivo.

Newfood

Contactos: Telefone: (+351) 291 223 616 | Email: [email protected]

Blog: https://newfood.pt/blog/saude/