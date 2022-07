Avaria de camião cisterna dificulta trânsito na Via Rápida

Uma fila que já se estende por quase 2 km é a principal dor de cabela para os automobilistas que, neste momento, circulam na Via Rápida no sentido Machico-Ribeira Brava, na zona do Porto Novo, Caniço.

Foto app Info Vias

Na longa subida antes da Cancela, um camião cisterna (provavelmente de combustíveis), ficou parada na via mais à direita e isso obrigou à intervenção da Via Litoral, que canaliza o tráfego para uma das faixas, o que leva ao acumular de viaturas em marcha lenta.

Foto Google Maps

De resto, além desta dificuldade entre o km 26 e o km 24.3 (com potencial para aumentar), não mais nenhum problema de trânsito