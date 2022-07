Secretário de Estado da Economia visita a Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acompanhará amanhã, a partir das 9h45, a visita do secretário de Estado da Economia, João Neves, à Madeira. A visita inclui deslocações a instalações do MAR, de empresas localizadas na Zona Franca e da ARDITI e da StartUp. E termina com uma visita, pelas 18 horas, à Expomadeira.

Programa da visita:

9:45h – 10:20h – Apresentação do MAR Registo de Navios do Centro Internacional de Negócios (local: Caniçal escritório SDM)

10:30h – 11:20h – Visita à empresa SAIPEM na Zona Franca da Madeira

11.30h – 12:30h – Visita a empresa EUTELSAT, na Zona Franca da Madeira

15:15h – 16:30h – Visita à ARDITI (Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação) – Madeira Tecnopolo (Funchal), onde será assinado um protocolo.

16:35h – 17:30h – Visita STARTUP Madeira - Madeira Tecnopolo (Funchal)

18h - Abertura da Expomadeira