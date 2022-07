Secretário de Estado da Economia inicia visita na Zona Franca da Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acompanha, esta sexta-feira, a visita do secretário de Estado da Economia, João Neves, à Madeira.

Durante a manhã o secretário de Estado da Economia tem três visitas agendadas na Zona Franca da Madeira, no Caniçal.

Começa com deslocação ao escritório Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, onde decorrerá apresentação do Registo de Navios MAR. Visita depois a empresa SAIPEM, e a empresa EUTELSAT.

Depois do almoço João Neves passa pelo Madeira Tecnopólo onde visita, primeiro a ARDITI (Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia), depois a StartUp Madeira, e para terminar, estará presente no Estádio do Marítimo por ocasião da abertura da Expomadeira.