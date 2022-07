1 em cada 3 doentes não é urgente

Uma boa parte das entradas na Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, como as registadas no mês passado, continua a ser de doentes sem indicação para recorrer àquele serviço. Dois casos de emergência na ‘Sala Zero’ provocam espera de horas no atendimento.

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino.

A imagem da capa do DIÁRIO vai para o novo projecto a nascer no Funchal, o ‘Dubai Madeira’ que estará concluído em2028.

Sociocorreia e AFA apresentam projecto com nove edifícios “todos diferentes uns dos outros”, que representa um investimento privado de 300 milhões de euros, o maior de sempre na Região.

Na página 13 o destaque vai para o PSD que fecha ano de Autárquicas com meio milhão em ‘caixa’.

Na nossa rubrica ‘Final Feliz’ referência para António Velosa que conseguiu dar a volta e deixar a rua.

Vigilância reforçada nas serras devido à onda de calor é um dos temas relevantes a ler nas páginas 10 e 11 da edição de hoje.

Tudo isto para ler e muito mais com o seu DIÁRIO de Notícias no dia de hoje.

Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa, ao longo do dia, através do www.dnoticias.pt para saber o que se passa na região, no país e no mundo.