CD Barreirense promove iniciativa do Projecto 'Joga Limpo Joga Sem Vícios'

O Clube Desportivo Barreirense (CDB) desenvolverá no próximo sábado, 9 de Julho de 2022, entre as 9h00 e as 12h30, mais uma iniciativa do projecto 'Joga Limpo Joga Sem Vícios', a decorrer nos campos de futebol do Bairro da Nazaré.

Esta iniciativa - que pretende apelar ao não consumo das substâncias psicoativas junto das crianças do Bairro da Nazaré (e das que visitam o bairro) - consiste numa festa de encerramento da época desportiva do Clube Desportivo Barreirense.

Das actividades a realizar, destacam-se os vários jogos de futebol para crianças (petizes e traquinas), com idades compreendidas entre os 4 e os 9 anos, que contará com as equipas do Club Sport Marítimo, Clube Escola O Liceu, GD Azinhaga e, claro, dos anfitriões, Clube Desportivo Barreirense.

A partir das 12h00 serão entregues os troféus de Campeão da Madeira à equipa de iniciados em futsal e aos juniores em futebol de onze. Serão também homenageadas as equipas de sub 8 e sub 9 do CDB, vencedoras do Torneio Gaula Cup e finalistas do Torneio São Vicente CUP.

Após as homenagens e entrega de troféus às equipas, será realizada uma festa popular com as crianças e a população do Bairro da Nazaré, junto aos campos de futebol.

A referida iniciativa contará com a presença da Direção Regional de Desporto, da Associação de Futebol da Madeira e da Junta de Freguesia de São Martinho.

Relembra-se que o CD Barreirense está situado no Funchal, no denominado Bairro da Nazaré. "Este bairro conta com cerca de dez mil habitantes, cuja maioria dos seus filhos, com idades compreendidas entre os 4 e os 12 anos, inicia a prática da modalidade de futebol no CDB, realizando treinos diários nos campos do bairro", assegura num comunicado.

"Trata-se de um bairro que enfrenta problemas vários diários, em particular com o consumo de drogas, mais concretamente as novas substâncias psicoativas que, por apresentarem preços acessíveis e lacunas no enquadramento e punição legislativa, infestam as crianças e adolescentes do bairro, causando dependência absoluta, lesões cerebrais irreversíveis ou mesmo a morte", explica a nota do clube.

E conclui que "apesar deste problema não ser apenas do Bairro da Nazaré, o CDB decidiu criar um projeto de cariz preventivo, com um claro apelo à prática do futebol e futsal, em detrimento do consumo de substâncias psicoativas", precisamente aquele que agora se divulga.