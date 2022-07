Deputados russos votam a favor da criação de uma organização juvenil patriota

Os deputados russos aprovaram hoje a criação de um movimento nacional para crianças e adolescentes na Rússia, para ensinar aos mais novos os valores patrióticos, em semelhança às organizações juvenis soviéticas.

Aberto a todas as crianças a partir dos seis anos de idade, o movimento, que será financiado pelo Estado, tem o objetivo de "preparar crianças e jovens para a vida em sociedade, formando a sua visão do mundo com base nos valores espirituais e morais tradicionais russos, bem como incutir neles o amor e o respeito pela Pátria", explicaram os autores da iniciativa.

"O Estado deve criar condições que contribuam para o desenvolvimento integral espiritual, moral, intelectual e físico das crianças, para a aprendizagem do patriotismo, da responsabilidade civil e do respeito para com os adultos", lê-se numa nota explicativa anexa à lei.

Em semelhança aos "Pioneiros" soviéticos, uma organização juvenil do regime, a participação no movimento será numa base voluntária e para cada criança serão atribuídos tutores que as acompanharão, determinou a lei que foi hoje aprovada na Câmara baixa do Parlamento russo.

Ao presidente russo, Vladimir Putin, será oferecido a oportunidade de chefiar o conselho de observação do movimento, afirmou um deputado do partido governista Rússia Unida, que preside o comité da juventude da Duma, Artiom Meteliov.

Desde que tomou o poder em 2000, Putin colocou o patriotismo no centro da política estatal, sendo que, com a ofensiva russa na Ucrânia, a retórica patriótica das autoridades russas tem vindo a aumentar.

A Rússia lançou, em 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia, condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.