Escola Professor Eleutério de Aguiar no Projecto Europeu Food Trails

Foi com o propósito de acompanhar a implementação do Projeto Europeu Food Trails na Escola Professor Eleutério de Aguiar, que a vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Isabel Costa, com o pelouro da educação, reuniu-se com a Diretora, Ana Isabel Monteiro, e com a Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação, Marta Luís.

Segundo o comunicado enviado à comunicação social, esta reunião serviu para afinar uma estratégia conjunta, atendendo à importância dos projetos desenvolvidos, em que Isabel Costa reafirma o compromisso do Município do Funchal em manter uma articulação de grande proximidade com as escolas e comunidades educativas. Um dos projetos em causa consiste na promoção de uma Semana Bio e na viabilização de introdução de alimentos biológicos, locais e sazonais na ementa da Escola Professor Eleutério de Aguiar, no âmbito do Projeto Europeu Food Trails.

O projeto Food Trails visa criar uma rede de cidades, que se constituem como locais-chave para reinventar e contribuir, conjuntamente com a comunidade e as entidades parceiras, para a transformação do sistema alimentar, criando os alicerces para a construção de uma estratégia alimentar local.

Através deste projeto, o Município pretende criar um Laboratório Vivo – Urban Living Lab, onde seja possível envolver os mercados municipais, as escolas, e as entidades parceiras locais das mais diversas áreas, nomeadamente ao nível da produção, transformação e consumo alimentar sustentável, e da literacia alimentar e ecológica.