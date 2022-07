João Afonso feliz por representar o Marítimo

O médio brasileiro João Afonso já é oficialmente jogador do Marítimo para a época 2022/2023, confirmou há instante o clube verde-rubro.

"João Afonso rubricou contrato com o Marítimo e alarga, assim, os horizontes do meio-campo verde-rubro, versão 2022/2023. Em Portugal desde 2019, o médio brasileiro chegou, viu e venceu. Sempre ao serviço do Gil Vicente, João Afonso afirmou-se no “onze” e contribuiu para a consolidação da equipa de Barcelos na I Liga, orientada pelo saudoso Vítor Oliveira no regresso à elite do futebol lusitano", pode ler-se na página oficial do Marítimo na internet.

O atleta que já ontem tinha realizado testes médicos e físicos, tal como o DIÁRIO avançou, mostra-se “muito feliz pela oportunidade” de vestir a camisola verde-rubra.

"Agora, o jogador de 27 anos assume que este é um passo em frente na carreira, pelo que o compromisso com o Maior das Ilhas visa triunfar ainda mais no país que o acolheu – e à sua família – há 3 anos", lê-se ainda no comunicado.

“A minha família está bem adaptada a Portugal e estamos muito felizes por esta oportunidade”, reconhece o atleta que jogará pelo Leão do Almirante Reis “como mais um adepto dentro de campo”. E acrescenta ao cartão de visita outras características que os adeptos de futebol facilmente identificam no jogador nascido em Criciúma, estado de Santa Catarina. “Podem esperar de mim um jogador que nunca vai desistir. Prometo lutar por todas as bolas, desde o primeiro treino até ao último minuto dos jogos”.