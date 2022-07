Lucho Vega e João Afonso já 'vestem à Marítimo'

O argentino Lucho Vega e o brasileiro João Afonso vestiram esta manhã, pela primeira vez, a camisola do Marítimo.

Ainda sem anúncio oficial por parte dos verde-rubros, são estas, a par de Rafael Brito, já confirmado, as caras novas do plantel insular para a época 2022/2023.

Tal como o DIÁRIO avançou no dia de ontem, o médio argentino de 22 anos chega à Madeira proveniente do Estoril Praia, enquanto o, também médio, brasileiro, de 27 anos, chega do Gil Vicente.

João Afonso

Os jogadores chegaram recentemente à Madeira e hoje subiram até ao relvado do Campo da Imaculada Conceição, onde realizaram, à parte, um treino ligeiro, enquanto o plantel orientado por Vasco Seabra realizava na Camacha, juntamente com a equipa de sub-23, um treino conjunto, que rendeu dois golos para cada lado.

Lucho Vega

De referir que Lucho Vega e João Afonso deverão ser anunciados nas próximas horas por parte da administração da SAD verde-rubra.