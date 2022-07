João Afonso perto de assinar pelo Marítimo

O brasileiro João Afonso deverá ser o próximo reforço da equipa principal do Marítimo para a época 2022/2023.

Segundo o que o DIÁRIO apurou o atleta está já na Madeira, e deve ultimar um contrato com os verde-rubros ainda no dia de hoje.

De referir que o jogador brasileiro de 27 anos, jogou pelo Gil Vicente nas últimas três temporadas, apesar de na época de 2021/2022 ter representado os gilistas em apenas quatro jogos, já no final do campeonato, e devido ao facto de ter sofrido uma lesão que o obrigou a uma paragem longa.

Com 1,81 metros de altura o atleta poderá reforçar o meio-campo da equipa orientada por Vasco Seabra, nomeadamente como médio defensivo.

Depois da contratação de Rafael Brito, por empréstimo do Benfica, e de Lucho Vega, ex-Estoril Praia, o Marítimo deverá contar com João Afonso como a terceira cara nova no plantel para 2022/2023.

Por outro lado e segundo noticia avançada hoje pela pagina oficial do clube insular, Marcos Silva está de novo de saída, e por empréstimo, desta feita para o Alverca.

"A Marítimo da Madeira Futebol, SAD, informa que chegou a acordo com o Alverca para a cedência, a título de empréstimo, do jogador Marcos Alexandre Rodrigues da Silva válido até ao final da temporada", pode ler-se no comunicado.

"Marcos Silva, de 24 anos, assinou pelo Marítimo no início da temporada 2021-2022, tendo cumprido empréstimo de um ano no União de Leiria, onde participou em 22 jogos e apontou dois golos.

O Marítimo deseja-lhe os maiores sucessos desportivos e pessoais para este próximo desafio", concluiu a noticia no sitio oficial do Marítimo na internet.