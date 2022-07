João Prudente é o novo Provedor do Estudante da UMa

O Prof.º Doutor João Filipe Pereira Nunes Prudente é o novo Provedor do Estudante da Universidade da Madeira (UMa). A cerimónia de tomada de posse teve lugar no passado dia 4 de julho, no Edifício da Reitoria, e contou com a presença do Reitor, Sílvio Moreira Fernandes, e do Presidente do Conselho Geral, Francisco Fernandes.

João Prudente foi Pró-Reitor (2013-2021) e Presidente da Escola Superior de Tecnologias e Gestão da UMa (2015-2021). Foi também docente do Departamento de Educação Física e Desporto da Faculdade de Ciências Sociais da UMa.

De acordo com os estatutos da UMa, o “Provedor do Estudante é uma personalidade de reconhecido mérito com conhecimentos e experiência relevantes na área da Educação e Relações Humanas, nomeado, por períodos de dois anos, pelo Conselho Geral, ouvido o Senado. Compete-lhe a defesa e a promoção dos direitos e interesses legítimos dos estudantes no âmbito da Universidade, apreciando as reclamações que lhe são apresentadas e dirigindo aos competentes órgãos as recomendações que considere adequadas. A sua atividade desenvolve-se em articulação com a Associação Académica, com as unidades orgânicas e com os órgãos e serviços da Universidade, designadamente com os Conselhos Pedagógicos.”

O cargo foi criado em 2010 e já foi ocupado por Luís Sena Lino, Jorge Carvalho, João Gabriel Caldeira e Rui Carita.