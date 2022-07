Regresso dos Altares de São João deixa comerciantes satisfeitos

"A Câmara Municipal do Funchal congratula-se com o nível de satisfação dos comerciantes em relação à edição 2022 dos Altares de São João, evento de cariz popular inspirado nos Santos Populares, sendo para manter em 2023", anuncia uma nota de imprensa da autarquia.

E prova-o com os resultados do inquérito, realizado pela autarquia, que "indicam um feedback positivo". Assim, "81% dos comerciantes manifestaram-se satisfeitos com a oferta cultural que decorreu nos 3 dias de festa", garante.

Além disso, "70% dos inquiridos consideram a organização boa ou excelente, sendo que afluência de público, em especial nos dois primeiros dias, foi registada com agrado por parte dos comerciantes" e "93% dos estabelecimentos comerciais demonstraram grande satisfação com a asseio. A Câmara Municipal reforçou a segurança e higiene dos arruamentos".

Refira-se que "o evento, organizado em parceira com a Junta da Freguesia da Sé e com o apoio da Empresa de Cervejas da Madeira, decorreu, assim, a contento dos comerciantes, residentes e visitantes, num ambiente de convívio e muita animação, dando vida à cidade e estimulando não só os restaurantes e bares como o próprio comércio", conclui a nota divulgada pelo Gabinete da Presidência da CMF.